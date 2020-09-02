2020/09/02 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مصير الإتفاقية العراقية الصينية ؟ – رائد الهاشمي الاتفاقية العراقية الصينية وما شابها من غموض وتساؤلات وتكتم حكومي في حكومة السيد عادل عبدالمهدي ولكنها وصلت الى مراحل متقدمة من التنفيذ على الرغم من التناقض الكبير في الموقف منها حيث كان هناك الكثير من المؤيدين ولديهم مبرراتهم وبالمقابل هناك الكثير من الرافضين والمحذرين من خطورتها […]

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