2020/09/02 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تغسل الأموال ؟ – احمد الكناني عندما تسمع بمصطلح غسل الاموال ربما اول ما يخطر في بالك اذا كنت من جيل الطيبين هو (سأقدم له عرضاً لن يستطيع رفضه) اما الجيل الاحدث قد يربطه بالافلام و المسلسلات الهيلودية هذا في السابق طبعاً لكن الوضع اختلف كمان كان عليه فعندما نسمع بمطلح غسل الاموال لم […]

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