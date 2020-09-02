2020/09/02 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجحاف الصريح والإهمالُ القبيح – حسين الصدر -1- كلمة الامتحان كلمةٌ مُخيفة لمعظم الناس وخاصة للطلاّب، لانّ الامتحان غالباً ما يثيرُ عاصفة من القلق، والخوف من الفشل في نفوسهم ، وبالتالي فهم يتوجسون منه كثيراً ..!! هذا اذا ما جرى الامتحان في ظل ظروف طبيعية، فكيف به اذا جرى في ظل الجائحة والظروف غير الصالحة […]

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