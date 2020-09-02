بالوثيقة.. الوقف السني يحدد ضوابط فتح المساجد

2020/09/02 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة صادرة من ديوان الوقف السني، حصلت “تقدم” على نسخة منها عن تحديد ضوابط السلامة والوقاية خلال فتح المساجد في بغداد والمحافظات.

وادناه نص الوثيقة:-

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