الحكيم والبارزاني يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية تأريخية بين بغداد وأربيل

2020/09/02 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم إلى تسوية تأريخية بين بغداد واربيل من منطلق مصلحة العراق عبر توفر الارادات السياسية للوصول الى حلول جذرية تحت مظلة القانون والدستور.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، لبحث القضايا العالقة التي سببها النظام السياسي، وحسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية وإنشاء مشروع وطني مبني على تعاون القوى السياسية، حيث أكد الحكيم دعم تحالفه لأي حل جذري لمشاكل بغداد واربيل ، ويدعم توجهات الحكومة في استعادة هيبة الدولة وحصر السلاح والتصدي للجماعات التي تستهدف الناشطين وتقديمهم للعدالة ومحاسبة العناصر المسيئة للتظاهرات، وتوفير الأجواء النزيهة لإجراء الانتخابات ومكافحة الفساد.

من جهته أكد البارزاني ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل والذهاب الى حلول حقيقية لجميع الأطراف السياسية، ودعمه لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واستثمار الدعم الدولي للعراق، لافتا إلى أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا وأن أي تهديد تتعرض له بغداد هو تهديد لمدن الإقليم والعكس صحيح.

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