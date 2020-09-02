“خطوات جديدة”: الافصاح عن اولى اجراءات ربط كهرباء العراق بمصر والاردن.. الانبار اولاً !

2020/09/02 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، عن خطوات جديدة عن الربط الكهربائي مع الأردني ومصر، مشيرة الى ان اولى الخطوات في الانبار.

وذكر بيان للوزارة، رصدته “يس عراق” إن “هنالك تعاون مشترك من شركة (جنرال إلكتريك) للشروع بالخطة الأولى من إنشاء خط الربط الكهربائي مع الاردن”.

وأضافت، أن “الربط سيكون من قضاء القائم بواقع 300 كم منها 233 كم داخل الأراضي العراقية و12 كم داخل الأراضي الأردنية”، مشيرة الى أن “المرحلة الأولى ستبدأ 150 (ميكا واط) وستنتهي 960 (ميكا واط) باعتباره سيكون ربط العراق والأردن ومن الأردن الى شبكة النقل المصرية”.

واوضحت أنها تعتقد أن الربط بين العراق والأردن خطوة واعدة كخطوة أولى والأخرى ستربط الشبكة مع جمهورية مصر العربية.

من جانب اخر،قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير بتاريخ 24 آب الماضي، ترجمته”يس عراق”، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج العراق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مجال الطاقة، مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت بغداد، للمضي قدما نحو التعاون مع هذه الدول في مشروع ربط شبكة الكهرباء، وهي خطوة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وكانت واشنطن، منحت العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بغرق بغداد في الظلام دون هذه الطاقة في الوقت الذي يحاول فيه العراق تقليل اعتماده على طهران.

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