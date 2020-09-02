2020/09/02 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا في لبنان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).