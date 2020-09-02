موعد صرف رواتب موظفي وزارة الكهرباء والعقود والأجور اليومية

2020/09/02 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الكهرباء، الاربعاء، إن رواتب موظفيها سيتم توزيعها يوم غد الخميس، مؤكدة استحصال قرار من مجلس الوزراء بتحويل جميع الأجور والعقود من الموازنة الاستثمارية إلى التشغيلية.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (2 ايلول 2020)، إنه "من المقرر أن تدفع الرواتب اليوم لكن أجلت ليوم غد"، لافتا الى أن "جلسة مجلس الوزراء جاءت متناغمة مع مقترحات وزارة الكهرباء بما يخص كل الجباية المركزية التي تطلبها وزارة الكهرباء لباقي الوزارات البالغة تسعمائة وعشرة مليارات".

وأضاف، أن "تلك الأموال سترسل غدا الخميس الى وزارة المالية وسيكون قرار مجلس الوزراء ملزماً بتلك التخصيصات لدفعها كمستحقات لأجور وعقود وزارة الكهرباء".

وأشار الى أن "الوزارة لديها مقترح أن تدفع أجور وعقود الكهرباء من أموال الجباية المركزية في وزارة المالية والعائدة لوزارة الكهرباء".

ولفت العبادي الى أن "الوزارة استحصلت القرار من مجلس الوزراء بتحويل جميع الأجور والعقود الذين كانوا معينين على الموازنة الاستثمارية بتحويلهم الى التشغيلية وبالتالي ستؤمن تلك المستحقات من أموال الجباية المركزية وستؤمن الرواتب تباعا بشكل دائم".

وبشان الربط الأردني أكد العبادي "كان هنالك تعاون مشترك من شركة (جنرال إلكتريك) للشروع بالخطة الأولى من إنشاء هذا الخط".

ولفت الى أن "الربط سيكون من قضاء القائم بواقع 300 كم منها 233 كم داخل الأراضي العراقية و12 كم داخل الأراضي الأردنية مبينا أن "المرحلة الأولى ستبدأ 150 (ميكا واط) وستنتهي 960 (ميكا واط) باعتباره سيكون ربط العراق والأردن ومن الأردن الى شبكة النقل المصرية".

وأضاف أن "الوزارة تعتقد أن الربط بين العراق والأردن خطوة واعدة كخطوة أولى والأخرى ستربط الشبكة مع جمهورية مصر العربية".

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