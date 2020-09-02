"ردٌ بالمثل".. الخارجية الأميركية تفرض قيودا على الدبلوماسيين الصينيين 

2020/09/02 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض شروط على النشاطات التي يمارسها الدبلوماسيون الصينيون داخل الولايات المتحدة، ردا على محددات تفرضها السلطات الصينية على الدبلوماسيين الأميركيين في أراضيها.

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