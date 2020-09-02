بالوثائق: أوامر حكومية بإجراء 3 تغييرات إدارية في وزارة عراقية

2020/09/02 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اوامر ادارية باجراء 3 تغييرات حكومية.

ونص الامر الاداري على انهاء تكليف (احمد حسين عبدالله) معاون مدير عام دائرة عقارات الدولة، ونقل (علي كريم حسين) من البنك المركزي العراقي بدون الدرجة والتخصيص المالي ويكلف بمهام مدير دائرة عقارات الدولة.

ونص امر اداري اخر على نقل (عبد المحسن علوان) معاون مدير عام الدائرة الادارية الى المصرف العقاري دون الدرجة والتخصيص المالي ويكلف بمهام مدير عام المصرف العقاري.

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