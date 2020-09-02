خبير امني : زيارة ماكرون للعراق لها بعد امني واضح ضد السياسة التركية

2020/09/02 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو ان زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعراق لها بعد امني واضح ضد السياسة التركية ومؤشر واضح على دعم لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في سياسته الداخلية والخارجية.وقال لوكالة / نينا / للانباء ان هذا البعد يتعلق بحشد قوى المنطقة ضد السياسة التركية في شرق المتوسط العراق بما يمتلك من علاقات اقتصادية مع تركيا.واضاف علو ان موقع العراق الجيوسياسي يؤهله للعب دور مؤثر في دعم التحرك الأوربي إزاء تركيا ذلك التحرك الذي تقوده فرنسا وألمانيا.وتوقع زيارة لميركل أو غيرها من القادة الالمان إلى بغداد قريبا./انتهى3

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