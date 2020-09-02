وزارة الصحة توافق على تمويل مشروع بناء مستشفى متطور بسعة  50 سريراً بديالى

2020/09/02 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن موافقة وزارة الصحة على تمويل مشروع بناء مستشفلا متطور بسعة 50 سرير في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزير الصحة حسن التميمي وافق بشكل رسمي على تمويل مشروع بناء مستشفى بسعة 50 سرير في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف، ان “المشروع سيضمن مرونة في تقديم الخدمات العلاجية لمناطق الوقف وقراها الكبيرة ويقلل الزخم على مستشفيات بعقوبة وبقية المدن الاخرى مؤكدا بان المستشفى سيجري دعمه بكل الاجهزة المتطورة وخاصة صالات العمليات الجراحية والمراكز الطبية”.

وتعد ابي صيدا والقرى المحيطة بها ذات كثافة سكانية عالية جدا يضطر الاهالي لنقل المرضى الى مستشفيات بعقوبة او المقدادية لغرض العلاج.



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