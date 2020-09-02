عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدران قائمة “فوربس” لأكثر الفنانين تأثيرا فى الشرق الأوسط

2020/09/02 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تصدر النجم عمرو دياب، قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، حسبما أعلنت مجلة فوربس العالمية.واحتل الفنان عمرو دياب، المركز الأول بين الفنانين في الوطن العربي، حيث جاء اختياره ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققه خلال مسيرته الفنية وشعبيته الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.كما حصلت […]

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