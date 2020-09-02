البرلمان يحدد موعد بداية الفصل التشريعي الجديد

2020/09/02 | 21:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب العراقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مجلس النواب العراقي، بدء فصله التشريعي الجديد ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "أعلن الأمين العام لمجلس النواب عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداءً من يوم غد الخميس، على أن يباشر المجلس أعماله يوم السبت القادم".

وأضاف البيان أن "الأمين العام أكد على جميع الدوائر المعنية إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات والتحضيرات اللازمة من أجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الأمر، بناءً على نسبة الإصابات بكورونا بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب".

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