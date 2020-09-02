2020/09/02 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني للكاظمي: نعتز بعراقيتنا وعازمون على إدامة الإستقرار مباحثات معمّقة في بغداد لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون الوطني بغداد – الزمان كشفت رئاسة اقليم كردستان عن فحوى لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، الذي وصل الى بغداد بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الاربعاء.وذكر بيان لرئاسة الاقليم تلقته […]

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