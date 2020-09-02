2020/09/02 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تنقل 6 ملايين وثيقة سرية من أرشيف البعث عدم الكشف عن المحتوى في الوقت الراهن خشية العواقب واشنطن – مرسي ابو طوق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اعادة الولايات المتحدة ستة ملايين وثيقة من ارشيف من نظام البعث تحتوي على اسرار واساليب النظام السابق إلى جانب أسماء أعضاء البعث […]

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