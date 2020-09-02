2020/09/02 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تباشر بتوزيع خريجي المجموعة الطبية وكليات التمريض والتقنية معدّلات الإصابة بكورونا في إرتفاع مستمر برغم تسجيل 3732 حالة شفاء جديدة بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 3732 حالة شفاء جديدة من كورونا وارتفاعا بعدد الاصابات المؤكدة التي بلغت 3946 .كما سجلت 78 حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي […]

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