إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بكورونا

2020/09/02 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في بيان يوم الأربعاء، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن قيد العزل المنزلي.

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