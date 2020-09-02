الكمارك تعلن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الثلاثاء

2020/09/02 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الثلاثاء في مراكزها الكمركية

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا فقد كان أجمالي الإيرادات المتحققة للمراكز الكمركية يوم أمس الثلاثاء اكثر من ملياري دينار”.

وأضافت الهيأة، انها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.

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