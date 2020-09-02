اكثر من 2 مليار دينار يحصدها العراق من الجمارك خلال 24 ساعة

2020/09/02 | 21:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الثلاثاء، في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من ملياري دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا .

وقالت الهيئة في بيان لها، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية .

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