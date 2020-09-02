"حياة السود تهم".. روسيا تطلق حملة لاستهداف الأميركيين السود قبل الانتخابات

2020/09/02 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر استخباراتية أن روسيا بدأت الآن بتحركات عبر الإنترنت موجهة للتأثير على حركة "حياة السود تهم" والناخبين السود قبل انتخابات 2020.

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