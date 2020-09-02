القصف التركي يتسبب بتهجير قرى مسيحية في اقليم كوردستان

2020/09/02 | 21:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف سكان من دهوك في اقليم كوردستان العراق، يوم الاربعاء، بأن القصف التركي في المناطق الحدودية تسبب بتهجير سكان القرى المسيحية في ناحية دركار شرقي قضاء زاخو شمالي المحافظة.

وقال المواطن امير من اهالي قرية شرانش بناحية دركار، إن "القصف التركي طال القرية في الفترة الاخيرة واجبرنا على الن...

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