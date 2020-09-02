2020/09/02 | 21:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمادي احمد لقناة سامراء : سأعتزل كرة القدم بعد أن أصبح الهداف التاريخي للنادي امام الزوراء والشرطة

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