خلية الأزمة تفاجئ الأندية العراقية بشأن الدوري واتحاد السلة يصدر قرارا مهما

2020/09/02 | 21:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجتيال ميديا ان ار تي

رفضت خلية الأزمة، طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بالسماح لأندية الدرجة الممتازة للعودة إلى التدريبات الجماعية، فيما اعلن اتحاد كرة السلة الغاء الدوري العراقي للموسم 2019/2020 واستئناف الدوري الجديد بداية تشرين الثاني المقبل.

وقالت مصادر صحفية، (2 ايلول 2020)، إن خلية الأزمة رفضت الطلب الذي تقدمت به الهيئة التطبيعية، بعودة التدريبات الجماعية".

وأضافت المصادر: "أصرت الخلية على الالتزام بالإغلاق، ومنع التجمعات".

وتابعت ان "خلية الأزمة شددت على الإغلاق؛ نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وأعربت الجهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات".

يشار إلى أن الأندية طالبت التطبيعية بمخاطبة الجهات المسؤولة؛ للحصول على الموافقة الرسمية بعودة التدريبات.





ومن المقرر انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد في تشرين الأول المقبل.

فيما اظهرت وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، قيام الاتحاد العراقي لكرة السلة بالغاء الدوري العراقي لعام 2019/2020، وبدء الدوري الجديد في شهر تشرين الثاني المقبل.

كما اصدر اتحاد السلة حزمة قرارات بشأن انتقالات اللاعبين واقامة بطولة تتنشيطية قبل بدء الدوري الرسمي.

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