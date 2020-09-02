برلماني بخلية الأزمة يطالب برفع نسبة دوام الموظفين في الدوائر بعد شكاوى مراجعين

2020/09/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغداد

طالب خلية الأزمة في البرلمان، النائب محمود جواد، اليوم الأربعاء، برفع نسبة دوام الموظفين في دوائر الدولة والخدمية خاصة، والتي تستقبل المراجعين بشكل يومي.

وقال محمود جواد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "استمرار تسجيل الاصابات بفيروس كورونا يأتي بسبب عدم تطبيق الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين خارج المنازل وفي الاسواق او المولات التجارية، والتجمعات الاخرى، ونجد في نفس الوقت أن الحظر يطبق في دوائر الدولة، التي يمكن السيطرة على الوضع الوبائي فيها".

وأضاف جواد، أن "هناك شكاوى كثيرة تصل من المواطنين بخصوص الازدحام عند المراجعة على المعاملات بأغلب دوائر الدولة، بسبب عدد الموظفين القليل، كون الدوام بنسبة 25%".

وطالب عضو خلية الأزمة في مجلس النواب بـ"زيادة نسبة الدوام لأكثر من 50% او اعادة الوضع على ما هو عليه سابقاً، خصوصاً ان يمكن منع اي انتشار في دوائر الدولة، من خلال الزام الموظفين بالإجراءات الوقائية المطلوبة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 78 حالة وفاة، و3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع الموقف الوبائي لليوم بلغ مجموع الشفاء 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)، ومجموع الأصابات 242284، والحالات الكلية تحت العلاج، 50878 ، الراقدون في العناية المركزة 527 ، ومجموع الوفيات 7201.

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