بامر ديواني ..نقل وتكليف عدد المسؤولين بمهام ادارية بوزارة المالية

2020/09/02 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اصدر مدير مكتب رئيس الوزراء وحسب الامر الديواني المرقم 197 بنقل وتكليف عدد المسؤولين بمهام ادارية بوزارة المالية وحسب موافقة رئيس الوزراء وينفذ من تاريخ صدوره اليوم.وتم في الامر الديواني نقل خدمات / خالد صلاح الدين مراد / مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى منصب مدير عام الدين العام في الوزارة وتكليف / برين عبد السلام قاسم الخفاف / بمهام مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.وتم في الامر ايضا نقل / رشاد خضير وحيد / مدير اقدم من الدائرة الاقتصادية في الوزارة الى المصرف الزراعي التعاوني ويكلف بمهام مديرعام المصرف.



ونقل / ناجحة عباس علي / معاون مدير عام ديوان التامين الى الدائرة الاقتصادية وتكلف بمهام مدير عام الدائرة.وتكليف / حسين علي محيسن الزبيدي / معاون مدير عام مصرف الرافدين بمهام المدير العام ./انتهى3

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