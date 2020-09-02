شيخ جنكي و الحكيم يؤكدان ضرورة معالجة جميع المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات

2020/09/02 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي و رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ضرورة معالجة جميع المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ,انه في اطار زيارته الى بغداد، التقى شيخ جنكي والوفد المرافق له، مساء اليوم الاربعاء، مع الحكيم وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين الجانبين وآخر مستجدات الاوضاع والمتغيرات في العراق والمنطقة، واكدا ضرورة معالجة جميع المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات ".واكد شيخ جنكي والحكيم ايضا ,دعمهما لحكومة خدمية فاعلة تستطيع حماية سيادة العراق وتقوي دوره وموقعه في المنطقة والعالم، حكومة تنفذ مطالب المتظاهرين وترسخ حقوق المكونات والاقليات الدينية والقومية"./انتهى2

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