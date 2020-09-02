2020/09/02 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / طالب النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي " بانقاذ الصناعات البتروكيميائية في البصرة وقال لا تبذروا أموال العراق ، مؤكدا على إعادتها الى حاضنتها الأولى وزارة النفط.".



لافتا الى انه يطلق صيحة وطنية مدوية ومعززة بالوثائق لدعم الصناعات البتروكيماوية.وعبر الحمامي بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه عن دهشته حول استعداد وزارتي الصناعة والنفط لتخصيص ٨ مليارات دولار لإنشاء معامل جديدة بدلاً من المعامل القائمة الآن على أرض الواقع.وتساءل عن كيفية التفكير بصرف مليارات الدولارات على مشاريع خيالية بينما عوائل المتقاعدين القسريين يتضورون جوعاً ؟؟.وكان مجلس الوزراء قد وافق امس على بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز لصالح شركة غاز البصرة .وتأسست الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة – خورالزبير عام 1977./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي : أنقذوا الصناعات البتروكيميائية في البصرة ولا تبذروا أموال العراق وأعيدوها لحاضنتها الأولى وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي : أنقذوا الصناعات البتروكيميائية في البصرة ولا تبذروا أموال العراق وأعيدوها لحاضنتها الأولى وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).