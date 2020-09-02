2020/09/02 | 21:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة بغداد بزيارته الأولى إلى العراق حيث ألتقى أبرز المسؤولين العراقيين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يحمله ماكرون للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يحمله ماكرون للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).