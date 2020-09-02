العراق.. استهداف رتل للتحالف الأمريكي في محافظة بابل

2020/09/02 | 21:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن انفجار عبوة في محافظة بابل بعد عبور رتل لشركة نقل متعاقدة مع التحالف الدولي....

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