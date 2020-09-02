الكمارك: إيرادات يوم أمس تجاوزت ملياري دينار

2020/09/02 | 21:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، الأربعاء، أن إيراداتها تخطت يوم أمس ملياري دينار في مراكزها الكمركية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم امس في مراكزها الكمركية بلغ أكثر من ملياري دينارعلى الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا “.

وأضافت، أنها “وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في جميع المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين جميع التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات”.

وأشارت، إلى أنها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيأة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.



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