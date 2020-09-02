هجوم جديد ضد رتل يحمل معدات للقوات الأمريكية جنوب بغداد

2020/09/02 | 21:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعرض رتل يحمل معدات للقوات الأمريكية، الأربعاء، إلى هجوم على الطريق الدولي السريع، جنوب بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 2 أيلول/سبتمبر، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل، بعد عبور رتل لإحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي".

وأضاف البيان، أن الهجوم "أدى إلى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة، وإصابة شخص مدني صادف وجوده لحظة الانفجار".

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