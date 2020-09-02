القبض على متهم بجريمة

2020/09/02 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز فوج طوارئ بغداد الاول القبض على متهم يستقل عجلة خصوصي ضمن منطقة الرحمانية ببغداد، ولحصول الشك به وبعد الاستخبار من المواطنين تم تفتيش العجلة والعثور على سلاح كلاشنكوف مع مخزن عتاد.

وافادت القيادة بان المتهم اعترف بنيته القيام بما يسمى (الدكة العشائرية) على احد منازل المواطنين، مشيرة الى احالته الى الجهة المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية.

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