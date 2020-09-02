الزراعة تكشف عن توجيهات عليا بغية إيجاد حل عاجل لملف صرف مستحقات الفلاحين

2020/09/02 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الثلاثاء، بإيجاد حل عاجل لملف صرف مستحقات الفلاحين ووضع حلول مناسبة للالتزامات المالية.

وقال مكتب اعلام الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1 ، بقيام وزراء الزراعة والمالية والتجارة ومستشار رئيس الوزراء، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحين مقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020 ، على أن ترفع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع، بما يشمل آلية استكمال دفع كامل المستحقات قبل نهاية عام 2020”.

واضاف البيان، ان “وزارة الزراعة تؤكد حرصها الشديد على مساندة الفلاحين والمزارعين والوقوف معهم للحصول على كافة مستحقاتهم المالية لضمان ديمومة العملية الزراعية، سيما بعد النجاحات التي تحققت على طريق دعم المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج”.





وثمن البيان، “الاهتمام الكبير من رئيس مجلس الوزراء على إقرار هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة اقتصاد البلاد وتوفير المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية من خلال الإيفاء بالالتزامات المالية الخاصة بالفلاحين والمزارعين ومنحهم مستحقاتهم لغرض الإسهام في تنفيذ الخطط الزراعية القادمة والقيام بكافة العمليات الزراعية”.

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