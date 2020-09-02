شرطة بغداد تعلن عن اجراءات جديدة بشأن الدراجات النارية

2020/09/02 | 22:02 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن اجراءات جديدة بشأن الدراجات النارية منها منع استخدامها من قبل أكثر من شخص.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة اشكالها وانطلاقا من هذا المبدأ ونظرا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مأربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية تقرر منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص".

وأضاف البيان "ستباشر دورياتنا بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات"، مؤكداً "عدم وجود استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام".





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