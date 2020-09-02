توصيات وقرارات مرتقبة بعد استضافة لجنة الطاقة لوزير الكهرباء

2020/09/02 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استضاف مجلس النواب، الاربعاء، وزير الكهرباء ووكيل التوزيع، لمناقشة عقود مشاريع الجباية والاستثمار والطاقة المتجددة.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020)، إنه "استضافت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي يوم الاربعاء 2/9/2020، وزير الكهرباء ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات، لمناقشة موضوع عقود الجباية والصيانة والديون المترتبة بذمة المشتركين وكيفية استحصال هذه الديون بطريقة تضمن استحصالها بشكل ميسر وفاعل".

وتابع البيان، "قدم وزير الكهرباء شرحا مفصلا عن عقود الجباية والأموال العائدة للوزارة وأهميتها في معالجة توفير السيولة المالية لمشاريع الطاقة الكهربائية".

وأكد رئيس اللجنة وفقا للبيان، "على أهمية حل أزمة الكهرباء بأسرع وقت ممكن َووضع حد لمعاناة المواطنين جراء نقص الطاقة الكهربائية باعتباره من الخدمات التي يجب على الجهات الحكومية توفيرها وخصوصا وزارة الكهرباء".

واضاف البيان، "كما قدم اعضاء اللجنة ملاحظاتهم على عقود الوزارة في مجال الجباية والاستثمار من أجل معالجة المشاكل ونقص التمويل الذي يحول دون الوصول إلى الكمية الكافية من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات المواطنين".

وتم الاتفاق بحسب البيان، على توصيات بـ"ان تقوم وزارة الكهرباء بتقديم مقترح لإلزام الإطراف المستفيدة من استهلاك الطاقة بدفع الديون المترتبة بذمتهم جراء عدم دفع قوائم الكهرباء من خلال تشريع قانون ملزم يحاسب المتجاوزين على الشبكة الكهربائية ودفع الديون المترتبة بذمتهم من أجل توفير الأموال المطلوبة لإنشاء مشاريع الطاقة ومعالجة العجز الموجود واللجوء إلى الطاقة النظيفة والمتجددة كبديل للوقود المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية من أجل حماية البيئة وصحة المواطنين".

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