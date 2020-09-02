2020/09/02 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد المكتب السياسي لكتائب حزب الله ان : رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاريه يعملون على رهن سيادة العراق ومستقبله وقراره السياسي للإرادة الأمريكية.وذكر المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه: تكاد أن تكون مواقف الحكومة الحالية ومستشاروها متطابقة بشكل غريب مع المواقف الأمريكية، حتى وإن كانت مرفوضة من غالبية الشعب العراقي ومرجعيته الرشيدة، ولعل أهم القضايا التي تحاول الحكومة المماطلة فيها وتسويفها، قضية التواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية، والتي صدر بشأنها قرار لمجلس النواب ألزم الحكومة بإخراجها من العراق، وقد خرجت من أجل المطالبة بتنفيذه تظاهرات مليونية عبرت عن إرادة شعبية تنسجم مع مطالب المرجعية التي تؤكد دائما على الحفاظ على سيادة العراق ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.واضاف إن : ما صدر عن مستشار الكاظمي من إساءة للمرجعية بإدعائه أنها مع بقاء قوات الاحتلال، واستخفافه بقرار مجلس النواب، وتجاهله لمطالب الملايين من أبناء العراق، إنما هو تماهي وتطابق مع المواقف الأمريكية، وإساءة بالغة لمقام المرجعية ولكرامة شعبنا، ومحاولة بائسة لمنح المحتل الأمريكي ذريعة ومسوغا لإبقاء قواته العسكرية في العراق.وعبرت الكتائب في بيانها عن رفضها بشكل قاطع هذا النهج الذي وصفته بالخيانيّ، ونطالب مجلس النواب والقوى السياسية بضرورة التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة، التي تدل على أن الكاظمي ومستشاريه يعملون على رهن سيادة العراق ومستقبله وقراره السياسي للإرادة الأمريكية، كمقدمة لزج العراق في سياسة محاور بعيدة عن مصالحه وتطلعات شعبه، ومقدمة لتوريطه في صفقات مشبوهة تفرض عليه./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله : الكاظمي ومستشاروه يعملون على رهن سيادة العراق ومستقبله وقراره السياسي للإرادة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله : الكاظمي ومستشاروه يعملون على رهن سيادة العراق ومستقبله وقراره السياسي للإرادة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).