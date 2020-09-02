2020/09/02 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير العراقي في انقرة حسن الجنابي، ان تعليق رحلات الطيران العراقية الى تركيا يعود لاسباب للجانب التركي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي بأنقرة يكشف أسباب تعليق الرحلات الى تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي بأنقرة يكشف أسباب تعليق الرحلات الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).