العم جورج وأنا والأسماك.. - عبد السلام الزغيبي

2020/09/02 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قلم/ عبد السلام الزغيبيالعم يورغوس" جورج" أراه يوميا يأتي بسيارته محملا بالاسماك موضوعة في صناديق خشب مغطاة بالثلج..يأتي بها من مراكب الصيد الرأسية على رصيف الميناء.يفرغ حمولتها ويوزعها على أصحاب محلات بيع الأسماك المنتشرة على كورنيش بحر جزيرة تينوس، من مجموعة جزر كيكلاذيس في بحر ايجه.هناك في حائط بالقرب من إحدى المحلات تنتظره كل يوم القطط التي تعودت على موعد محدد لقدومه وتنتظره ......





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