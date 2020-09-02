صلاحيات السيد الكاظمي .. رغيف لا تثلم ولكن امضغ حتى تشبع!! - علي عرمش شوكت

2020/09/02 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت يبدو ان هذا السيناريو هو الذي وضعته الكتل المتنفذة لتصرّف السيد الكاظمي.



هكذا يُفهم من خلال تعاطي هذه الاوساط ازاء اية خطوة تبدر من رئيس الوزراء.



ومن الملموس تماماً انهم يتكلمون شكلاً ويختلفون مضموناً حيث يطلبون منه حفظ هيبة الدولة علناً.



وهم في ذات الوقت يكرسون دولتهم العميقة التي لم تبق للدولة الرسمية شيئاً حيث يُطاح بقدرها للحضيض صبحاً ومساءً، ويتم تجاوز صلاحيات سلطات الحكومة دون اي وجل.



وينصب ......





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