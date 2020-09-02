ذي قار تحدد سعر امبير المولدات الاهلية لشهر ايلول

2020/09/02 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..حدد محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، اليوم الاربعاء ، سعر الامبير من المولدات الاهلية لشهر ايلول الجاري ب 7500 دينار .وذكر كتاب رسمي صادر عن الوائلي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فترة تشغيل المولدات يكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا من اليوم التالي بالتناوب مع […]

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