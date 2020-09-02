كومان لايمانع من رحيل ميسي عن برشلونة

2020/09/02 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..التحق مدرب فريق برشلونة الجديد، الهولندي رونالد كومان بقائمة الأسماء التي تدعو لإيجاد حل سريع لأزمة قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني، بعد أن تقدم بطلب رسمي بالرحيل.ونقلت وسائل إعلام إسبانية، بينها “سبورت” و”موندو ديبورتيفو” عن المدرب تأكيده لإدارة النادي ضرورة احترام إرادة اللاعب، وأنه في حال كان مقتنعا بضرورة الرحيل، فعليهم […]

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