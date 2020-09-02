ما هي المبادرة الفرنسية

2020/09/02 | 22:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مبادرة "لدعم السيادة العراقية" بالتنسيق مع الأمم المتحدة.



ووجه ماكرون رسالة إلى العراقيين ذكر خلالها دعمه لمبادرة العراقيين أنفسهم لإعادة هيكلة القوات المسلحة واعتماد سياسات اقصادية جادة وحاسمة.



فماذا عن الوجود الأمريكي في العراق؟ وهل يستطيع العراق تفعيل هذه المبادرة في ظل الهيمنة الإيرانية؟

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