2020/09/02 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد::الفرات نيوز} كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، عن قرب إبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات الإسبانية.





جاء ذلك خلال لقائه، الاربعاء، السفير العراقي لدى اسبانيا عادل مصطفى لبحث آليات التعاون والتنسيق لتوفير المنح الدراسية للطلبة العراقيين.

وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبد الصاحب اكد خلال اللقاء العمل على تذليل كل المعوقات المحتملة التي قد تواجه الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج ومساعدتهم من أجل إكمال مشوارهم العلمي".

وأضاف عبد الصاحب أن" الوزارة تحرص في الفترة المقبلة على إبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات الإسبانية بالتنسيق مع السفارة العراقية في مدريد".

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يكشف عن مذكرات تفاهم قريبة مع الجامعات الإسبانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يكشف عن مذكرات تفاهم قريبة مع الجامعات الإسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).