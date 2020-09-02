النفط تنفي سعي العراق لاستثناءه من اتفاق أوبك وتؤكد إلتزامه بخفض الانتاج

2020/09/02 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، سعي العراق لاستثناءه من اتفاق أوبك وتؤكد إلتزامه بخفض الانتاج.وصرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة النفط أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله، اليوم، في وسائل الإعلام، من تصريحٍ منسوبٍ إلى وزير النفط، تزعم بأن جمهورية العراق ستسعى للحصول على استثناءٍ من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، فإن وزارة النفط تنفي، بشكل قاطع، هذه الأخبار التي لا أساس لها".واكد أن "العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزمًا تمامًا بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي أُبرم في شهر إبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو.وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".وتابع المصدر "علاوة على هذا، فقد تجاوز معدل التزام العراق بالاتفاق 100٪ في شهر أغسطس الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض، في شهري أغسطس وسبتمبر، عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقًا لاتفاقية أوبك بلس".وزاد "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج، بشكلٍ كاملٍ، بحلول نهاية شهر سبتمبر مُمكناً، فسوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر، وذلك مباشرةً بعد اجتماع اللجنة يوم 17 سبتمبر الجاري." محمد

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