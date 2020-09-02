2020/09/02 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله في لبنان والذي وصفه بأنه يمثل أكبر التحديات في لبنان.

من جهة أخرى دعا بومبيو المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه، وقال خلال مؤتمر صحافي إن واشنطن تؤكد على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة.

فيما حث بومبيو الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط، محذرا من زيادة التوتر العسكري في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يدعو إلى نزع سلاح حزب الله ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يدعو إلى نزع سلاح حزب الله ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).