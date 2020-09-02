إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في أم قصر

2020/09/02 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخلت هيئة المنافذ الحدودية حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ أم قصر بمحافظة البصرة.

الهيئة قالت في بيان، إن فرقا تابعة لها قامت بإخلاء حاويات وتسعة براميل بداخلها مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة النفط، مبينة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للكشف عن المواد عالية الخطورة في كافة المنافذ واتخاذ الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

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