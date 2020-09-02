ماكرون للحلبوسي: وضعنا خارطة طريق مشتركة للتعاون بين العراق وفرنسا

2020/09/02 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين بغداد وباريس

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث أكد تبني تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، مشددا على ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم.

الحلبوسي بدوره بين جدد دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية؛ من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا في الوقت نفسه بجهود فرنسا في دعم العراق بحربه ضد داعش، واستمرار ملاحقة فلوله، داعياً إلى مزيد من التعاون بين العراق وأصدقائه؛ لضمان عودة جميع النازحين إلى ديارهم.

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