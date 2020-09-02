صاعقة تتسبب بحادث في مصفى القيارة


صاعقة تتسبب بحادث في مصفى القيارة
2020/09/02 | 22:26 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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