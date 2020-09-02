مانشستر يونايتد يخطف دي بيك من بين مخالب برشلونة وريال مدريد

2020/09/02 | 22:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام.

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